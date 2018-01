Bimbo di 5 anni morto per meningite, avviata la profilassi per i compagni d’asilo

Share Share 0 Share 0

La Spezia – Un bambino di 5 anni è morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per meningite. Il piccolo è spirato questa mattina e, secondo le prime informazioni, l’infezione sarebbe stata provocata da un ascesso anche se l’ipotesi, al momento, rimane da confermare.

Il bimbo è arrivato in ospedale nella prima mattinata con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. I genitori si erano rivolti alla guardia medica visto l’aggravarsi delle condizioni del piccolo, non vaccinato contro il meningococco C che non gli ha lasciato scampo. I medici, dopo il ricovero in Rianimazione avevano allertato i Vigili del Fuoco per un trasporto in elisoccorso a Genova ma, subito dopo la tac che aveva evidenziato un edema cerebrale esteso, il bambino è spirato.

La Asl 5 ha avviato la profilassi antibiotica per i compagni d’asilo del bambino, che abitava a Cadimare, ed ha costituito una commissione di verifica incaricata di compiere degli approfondimenti e le necessarie valutazioni sul caso.

La commissione è composta da Claudio Viscoli, direttore Malattie infettive del San Martino, Elio Castagnola, direttore Malattie infettive del Gaslini, Roberto Carloni, direttore Prevenzione di Alisa, Lorenzo Bistolfi, direttore Cure Primarie di Alisa, e Francesco Bermano, del 118 del San Martino.

Alle 15.00 di questo pomeriggio si è tenuto un incontro con i genitori dei bambini che frequentano lo stesso asilo del piccolo per fornire loro tutte le informazioni necessarie ed avviare a profilassi antibiotica per i soggetti individuati come contatti stretti.