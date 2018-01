Bogliasco, Sabato 20 la presentazione del libro su Alessandro Natta

Share Share 0 Share 0

Bogliasco (Genova) – Sabato 20 gennaio alle ore 10, si terrà a Bogliasco presso la Sala Ferrari di viale Inferiore Angelo Vaglio 1, la presentazione del libro “Alessandro Natta, Una vita esemplare fra cultura e politica” scritto da Roberto Speciale.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Bogliasco, si aprirà con i saluti del Sindaco Gianluigi Brisca. L’incontro sarà presentato da Marco Peschiera e saranno presenti anche l’autore del libro, Anna Maria Guglielmino e Cecilia Pettazzi, che parleranno del testo e porteranno delle testimonianze su Alessandro Natta.

Il libro, che è uscito pochi mesi fa, contiene una prefazione di Emanuele Macaluso:

“Un ritratto intenso di Alessandro Natta, appassionato dirigente politico della sinistra italiana ed uomo di profonda cultura, attraverso le sue opere, gli scritti, le testimonianze e i ricordi personali dellʼautore. Un profilo dellʼultimo segretario del Partito Comunista Italiano che ripercorre le tappe principali della sua esperienza nazionale ma anche il periodo della sua formazione, dalla ‘Normale’ di Pisa alla guerra, ai campi di concentramento nazisti e del suo ultimo tratto di strada, quello del ritorno in Liguria e della riscoperta delle antiche passioni per la storia e la letteratura. Con questa pubblicazione l’autore vuole dare un contributo per riportare ordine nella storia recente e far luce sulle scelte e le responsabilità della classe dirigente del PCI nei decenni passati, in un periodo di grande rilevanza. Attraverso la vita di Natta e il suo esempio si deve tentare una rivalutazione della politica come strumento per affermare lʼinteresse generale, per comprendere le trasformazioni economiche e sociali, per la formazione civile e culturale di ognuno.”