Fotografia Giapponese, dal prossimo 20 gennaio in mostra al museo di Sant’Agostino

Genova – Sarà aperta al pubblico da sabato 20 gennaio alle ore 17, presso il museo di Sant’Agostino, la mostra fotografica “Fotografia Giapponese Settanta/Duemila, lo sguardo sul mondo contemporaneo”, a cura di Rei Masuda, alla presenza del Segretario Generale dell‘Istituto di Cultura Giapponese di Roma Tsurui Jurina, di Donatella Failla (già Conservatrice del Museo d‘Arte Orientale “E. Chiossone“) e di Giancarlo Pinto (docente del DSA Architettura di Genova). La mostra, organizzata dal Museum of Modern Art di Tokyo e proposta dall’Istituto di Cultura

Giapponese in Roma, è composta da 76 immagini di 23 autori Nipponici più o meno noti in Occidente e cerca di dare uno sguardo vario, personale e mai banale della mutevole realtà Giapponese. Le foto non si limitano però ad esprimere solamente la soggettività dell’autore, ma la sommano ad altri elementi compiendo un processo di sintesi dell’oggetto, dell’ambiente e del fotografo stesso. Il risultato è una mostra che sarà divisa in due sezioni: “Società in trasformazione” e “Paesaggio in trasformazione”, il tutto mostrato attraverso uno sguardo serio e rigoroso.

Di seguito si elencano gli artisti le cui opere sono inserite nella mostra: Daido MORIYAMA, Shomei TOMATSU, Nobuyoshi ARAKI, Kazuo KITAI, George HASHIGUCHI, Mitsugu OHNISHI, Tokuko USHIODA, Hiromi TSUCHIDA, Hiroh KIKAI, Masato SETO, Shuji YAMADA, Akihide TAMURA, Eiji INA, Hitoshi TSUKIJI, Toshio SHIBATA, Norio KOBAYASHI, Toshimi KAMIYA, Yutaka TAKANASHI, Kikuji KAWADA, Ryuji MIYAMOTO, Takashi HOMMA, Miyuki ICHIKAWA e Risaku SUZUKI.