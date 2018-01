Share Share 0 Share 0

Genova – Una sospensione delle corse della ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo che durerà quasi dieci ore è prevista per la giornata di martedì 23 gennaio. Lo ha comunicato AMT mediante nota stampa, informando utenti e cittadini che il servizio verrà sospeso dalle ore 9.15 (ore 9.00 ultima corsa da Principe) alle ore 18.00 per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. In sostituzione della cremagliera, come da prassi, è stato istituito il servizio bus G1.