Prà – Un delfino nel canale di Prà

Genova – Un giovane esemplare di delfino, forse ferito o malato, è rimasto bloccato nel canale di calma del quartiere di Prà, nel ponente genovese. L’animale è stato visto girovagare in modo sempre più confuso nelle acque non certo pulite del canale costruito tra il porto del VTE e quello che resta della costa.

In molti si sono avvicinati con le barche nel tentativo di guidarlo verso l’uscita dove forse lo attende la madre ma nessuno è riuscito nell’impresa.

Le numerose chiamate della forze dell’ordine hanno spinto a chiedere l’intervento di un gommone dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona e cercato di spingere il delfino verso il largo.

Il caso interessa anche gli studiosi dell’Acquario di Genova che seguono da tempo un branco di delfini che resta nelle vicinanze della costa e che viene osservato quasi quotidianamente al punto da essere stati definiti “delfini metropolitani”

(video di Luciano Collovà)