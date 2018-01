Multedo, grave incidente in via Pacoret

Share Share 0 Share 0

Genova – Forse un malore o una distrazione all’origine, ieri sera, del grave incidente stradale avvenuto in via Pacoret , nel quartiere genovese di Multedo. Un giovane alla guida del suo scooter ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora da accertare ed è finito rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 e insieme al giovane viaggiava una ragazza. I due sono stati sbalzati dal motociclo e sono caduti in mezzo alla strada.

Subito alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e hanno prestato le prime cure ai due.

Il più grave è subito apparso il conducente dello scooter che è stato trasportato in ospedale, al San Martino, in codice rosso.

Anche la ragazza è stata trasferita con urgenza all’ospedale San Martino ma con ferite da codice giallo.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.