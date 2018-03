Allerta meteo in Liguria, domani scuole chiuse a Recco

Recco (Genova) – Preoccupa l’ondata di gelo e neve che si dovrebbe abbattere sulla Liguria tra questa sera e domani notte.

Le previsioni diffuse da Arpal hanno spinto la Protezione Civile Regionale ad aggiornare lo stato di allerta prolungando l’allerta meteo già presente nelle province liguri, aumentandone il livello.

E se a ponente le condizioni climatiche sembra saranno le peggiori di tutta la regione, a levante si sta decidendo in merito alla chiusura delle scuole e degli impianti sportivi.

Il sindaco del Comune di Recco Dario Capurro ha disposto che per la giornata di domani vengano sospese le attività delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private.

Porte chiuse dunque all’istituto comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio e all’istituto superiore Nicolosio da Recco. Sospensione dell’attività anche per l’asilo nido Il Giardino dei girasoli, per la scuola dell’infanzia ex Sacro Cuore e per l’asilo nido e scuola dell’infanzia Ente Morale Associativo G.Speroni.

Interdette anche tutte le attività nelle seguenti strutture:

biblioteca comunale di via Ippolito D’Aste

palestra pubblica di via Marconi

palestra pubblica di via Vastato

palestra pubblica di via Marconi c/o Liceo

palestra judo Piazzale Olimpia

Cimiteri comunali

Centri anziani di via del Parco e di Polanesi

Bocciofila di via Roma

Campo sportivo di san Rocco

Campo da rugby in via Doria

Associazione combattenti c/o via Milano

palestre private

Associazioni e Circoli ricreativi

Nella nota diffusa dal sindaco, il primo cittadino ricorda che sono interedette anche le manifestazioni ludiche o sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone.

E’ vietato, inoltre, l’accesso a spiagge, moli e scogliere ed è riciesto ai concessionari di mettere in sicurezza i natanti al fine di impedire il verificarsi di danni a cose e o persone, specie in presenza di fenomeni di gelicidio.