Allerta meteo in Liguria, scuole chiuse in tutta la regione

Genova – La mattinata odierna è stata caratterizzata dalle nevicate che hanno interessato la Liguria in diverse zone.

Disagi contenuti per i trasporti, qualche ritardo in più per i treni ed una situazione che non ha procurato particolari allarmi. Ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. L’Arpal ha diramato una nuova allerta meteo, arancione su tutta la regione ad eccezione del ponente dove l’allerta sarà rossa.

Questo ha portato alla decisione di sospendere le attività didattiche praticamente in tutte le scuole per la giornata di domani, giovedì 1 marzo.

L’ufficialità è arrivata poco dopo le 15.00 con la riunione del Con del Comune di Genova che ha confermato le indicazioni del sindaco Marco Bucci.

Scuole chiuse, quindi, dalle Spezia fino a Ventimiglia.

E’ possibile che le lezioni vengano sospese anche nella giornata di venerdì ma a riguardo si deciderà nelle prossime ore.