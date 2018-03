Ecco il nuovo Galaxy S9, l’ultimo smartphone di casa Samsung

Barcellona – I nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono stati presentati a Barcellona, accompagnati dallo slogan “Fai quello che non puoi fare“. E, in effetti, i nuovi modelli di smartphone marchiati Samsung hanno cercato in tutto e per tutto di avvicinarsi all’impossibile, grazie a nuove tecnologie e sistemi innovativi.

DJ Koh, Presidente e responsabile della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics, durante la presentazione ha dichiarato: “Il modo in cui usiamo i nostri smartphone è cambiato perché la comunicazione e le forme di espressione si sono evolute. Con Galaxy S9 e S9+, abbiamo rivoluzionato la fotocamera dello smartphone. Questi smartphone non solo consentono di acquisire foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione ambientale, ma sono progettati per aiutare le persone a comunicare con gli altri ed esprimersi in modo unico e personale”

La prima delle caratteristiche di cui il costruttore va molto orgoglioso è la fotocamera: si tratta del modello più avanzato mai realizzato, con un obiettivo a doppia apertura focale, che consente di scattare foto in alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Sono stati inseriti nuovi Emoji personalizzati, con cui è possibile creare veri e propri avatar che somigliano al proprietario del nuovo S9 non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei suoni. L’immagine in 3D viene infatti analizzata da un algoritmo in grado di ricreare il modello in 2D somigliante in tutto e per tutto. Altra caratteristica introdotta è il super slow-motion, che consente di realizzare video divertenti grazie a un rilevatore di movimento che inizia a registrare automaticamente. Dopo aver registrato, si possono inserire musiche di sottofondo e creare GIF animate.

L’assistente personale di Samsung, Bixby, in questi nuovi modelli è in grado di utilizzare tecnologie di deep learning e realtà aumentata per fornire informazioni sull’ambiente circostante. Inquadrando gli oggetti con la fotocamera, sarà in grado di fornire informazioni, convertire valute, tradurre lingue straniere, monitorare calorie dei cibi o fare acquisti on line dei prodotti visti nel mondo reale.

Insomma, sembrerebbe che non si tratti solamente di una versione migliorata del precedente modello. Galaxy S9 ha tutte le caratteristiche per essere considerato un nuovo modo di concepire lo smartphone: il riconoscimento facciale, quello dell’iride, la memoria espandibile fino a 400 GB, la nuova fotocamera e l’intelligenza artificiale lo rendono una sorta di “telecomando della nostra vita“, come affermato da Carlo Barlocco, presidente di Samsung Italia.

Il prezzo sarà a partire da 899€, e sarà lanciato sul mercato a partire dal prossimo 16 marzo 2018.