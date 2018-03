Genova – Controlli nei negozi di frutta e verdura di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa, molte irregolarità

Genova – Raffica di controlli nelle rivendite di frutta e verdura e tolleranza zero per attività ambulanti senza permessi.

Nei giorni scorsi, nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa agenti del reparto Commercio della polizia municipale hanno effettuato controlli presso esercizi di vicinato di ortofrutta a seguito di segnalazioni pervenute al Sindaco e all’Assessore al Commercio da parte di numerosi cittadini.

Come denunciato dai residenti, a fianco a molte attività regolari sono state trovate molte irregolarità.

In particolare:

A Sampierdarena i 50 controlli effettuati hanno evidenziato 22 irregolarità che hanno portato all’emissione di 20 verbali per occupazione irregolare di suolo pubblico e un paio per violazione al regolamento della Cosap.

A Certosa le attività oggetto di monitoraggio sono state 14: durante i primi controlli a 7 di queste sono state elevate sanzioni per occupazioni suolo non autorizzate.

Su 6 esercizi di Cornigliano oggetto di controllo 2 sono risultati in regola mentre 4 sono stati sanzionati.

L’assessorato ha voluto iniziare a porre l’accento anche sui furgoni di vendita abusiva e, soprattutto, sui sequestri. Questi, da inizio anno, sono stati 6 per un totale di 77 cassette e per una quantita indicativa di circa 800 kg. di merce che è stata donata in beneficenza.

Le strade interessate sono state: via Canevari , piazza Raggi, via S.Vincenzo, via Gramsci e via Anzani.

Le attività di controllo per contrastare l’abusivismo e il commercio irregolare proseguiranno su tutto il territorio comunale.