Latina – Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Latina – Ha sparato alla moglie prima di barricarsi in casa con le figlie. E’ accaduto a Cisterna di Latina dove un appuntato dei Carabinieri, in servizio a Velletri, rientrato a casa al termine del servizio ha estratto la pistola di ordinanza esplodendo alcuni colpi contro la moglie prima di chiudersi in casa insieme alle figlie.

La donna, in un primo momento data per morta, si trova in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto è arrivato il comandante provinciale dell’Arma Gabriele Vitagliano che, insieme ai colleghi, sta cercando di convincere l’appuntato a desistere. Si sta cercando, inoltre, di mettere al sicuro le due bambine.

A scatenare la follia dell’uomo potrebbe essere stata la tesa situazione familiare: marito e moglie, infatti, sarebbero in fase di separazione.