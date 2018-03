Massimo Bacigalupo si aggiudica il Premio Montale Fuori Casa 2018

Genova – Si svolgerà il prossimo 3 marzo 2018 a Rapallo, la ventiduesima edizione del “Premio Montale Fuori Casa”, riconoscimento per la traduzione assegnato quest’anno al professor Massimo Bacigalupo, docente di Letteratura americana presso l’Università di Genova, studioso e traduttore di poeti americani e inglesi.

L’evento si svolgerà, come già detto in precedenza, il prossimo sabato presso la Biblioteca Internazionale di Rapallo a Villa Tigullio in via Luigi Canale.

All’evento parteciperà la vice presidente del Premio Barbara Sussi, insieme al vicesindaco del Comune di Rapallo Pier Giorgio Brigati.

Interverrà anche Giorgio Verdino, critico letterario e docente dell’Università di Genova. A consegnare il premio sarà Adriana Beverini, presidentessa del Premio Montale Fuori Casa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.premiomontalefuoridicasa.it.