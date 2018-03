Neve a Genova, regolare il servizio delle corriere Atp

Genova – Genova si è svegliata questa mattina sotto una coltre bianca che ha interessato dapprima le alture ed in queste ore sta raggiungendo le coste.

La nevicata, prevista già nei giorni scorsi tanto da spingere Arpal e Protezione Civile della Liguria a diramare l’allerta gialla, ha riguardato anche il levante della provincia.

I temuti disagi che si temeva potessero interessare i trasporti provinciali su gomma, fortunatamente, questa mattina non si sono verificati.

Come sottolineato da Atp, i pendolari diretti in città, così come gli studenti, questa mattina sono saliti a bordo delle corriere regolarmente.

Qualche intoppo, già preventivato, ha riguardato le linee comunali delle frazioni di Sori e Recco, dove le strade non erano state ripulite.

Come spiega il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, “tutti i mezzi circolano regolarmente e nessuna corriera ha subito ritardi, almeno fino alle ore 8.45 di questa mattina. Tutti i mezzi delle linee collinari e montane montano pneumatici da neve. Ovviamente siamo tutti mobilitati, in pieno accordo con la Città metropolitana per monitorare la situazione in maniera continua“.