Pontedassio, incendio distrugge dehor di una pizzeria e danneggia appartamento

Pontedassio (Imperia) – Un incendio, divampato questa notte intorno all’una e trenta, ha distrutto il dehor di una pizzeria in via Torino a Pontedassio, in provincia di Imperia.

Le fiamme, che hanno colpito la pizzeria I Nomadi nell’immediato entroterra imperiese, hanno raggiunto anche un appartamento al primo piano della palazzina che ospita il locale, bruciandone una parte ed annerendo la facciata.

Distrutti anche un’autovettura e due scooter che si trovavano parcheggiati proprio davanti alla pizzeria.

Ancora sconosciute le cause del rogo che hanno interessato il locale.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Imperia. Subito i pompieri hanno evacuato lo stabile, poi si sono adoperati per diverse ore prima di estinguere completamente le fiamme.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione ed i sanitari del 118 in via precauzionale.

Si cercherà ora di capire cosa ha innescato l’incendio. Gli inquirenti non escludono, per il momento, nessuna ipotesi.