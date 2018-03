Via dell’Amore – Cinque Terre, dalla Regione Liguria altri 7 milioni per i lavori

Monterosso (La Spezia) – Ratificato lo stanziamento di 7 milioni di euro per la Via dell’Amore: la scelta di Regione Liguria di destinare 7 milioni di euro di fondi Fsc al ripristino della Via dell’Amore è stata ratificata questa mattina dal Cipe, (Comitato interministeriale per la programmazione economica).

La richiesta era stata avanzata e seguita dagli assessorati regionali alla Cultura e all’Ambiente che ora esprimono soddisfazione: “Questo finanziamento di 7 milioni, che va ad aggiungersi ai 5 milioni già attivati dalla Giunta regionale, e ha come obiettivo il completamento del ripristino della Via dell’Amore. Il progetto rientra a pieno titolo nel piano nazionale degli interventi sul patrimonio culturale a conferma di come la valorizzazione di paesaggio unico come quello delle Cinque Terre sia cultura.

Il finanziamento sblocca un intervento che si attende da anni grazie a un impegno di questa amministrazione regionale senza precedenti, a maggior ragione se paragonato con la programmazione della giunta precedente: con gli stessi Fsc aveva stanziato per il sito 600 mila euro in tutto a fronte di una disponibilità del fondo pari a 282milioni di euro. L’attuale giunta regionale ha stanziato in totale 12 milioni ed è pronta a varare, entro quindici giorni, un bando per la progettazione dell’opera attraverso la società in house Ire”.

