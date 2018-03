Allerta Neve in Liguria – Prosegue piano straordinario Treni, molte cancellazioni e riprogrammazioni venerdì 2 marzo

Genova – Ancora disagi previsti per chi viaggia in treno per spostarsi per lavoro. RFI ha infatti confermato il “piano neve emergenza grave” che taglia e riprogramma alcuni convogli.

A seguito del prolungamento dell’allerta meteo per neve di livello arancione, infatti, i treni subiranno modifiche lungo le principali direttrici che attraversano la Liguria.

Garantita solo l’80% dell’offerta regionale giornaliera.

Nello specifico:

• Linea Genova Voltri – Genova Nervi: operativo il 55% dei servizi; operativi tutti i treni degli altri sistemi passanti;

• Linea Genova Brignole – Busalla: cancellati tutti i treni con origine/termine corsa Busalla; operativi tutti i treni della linea Genova Brignole – Busalla -Arquata;

• Linea Genova Brignole – Acqui Terme: operativo il 50% dei servizi;

• Linea Savona – Torino/Alessandria/Acqui Terme: operativo il 60% dei servizi e tutti i treni regionali veloci Ventimiglia – Savona – Torino;

• Linea Sestri Levante – Savona: operativo il 90% del servizio

• Linea Genova – Milano: confermati tutti i treni regionali veloci con origine/destinazione Milano; il treno 2181 avrà origine da Milano Rogoredo.

Sulla Linea Tirrenica sarà operativo il 100% dei servizi a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), sulla Genova – Milano cancellate 3 corse Intercity.