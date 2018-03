Allerta neve in Liguria – Scuole chiuse a Recco

Recco (Genova) – Il Comune di Recco ha deciso di sospendere le attività didattiche anche per la giornata di domani, venerdì 2 marzo, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio.

La decisione, presa dal primo cittadino Dario Capurro, arriva dopo il bollettino meteo dell’Arpal e l’estensione dell’allerta meteo fino alle 15.00 di domani.

Ecco dunque di seguito le strutture chiuse.

Per quanto riguarda gli istituti pubblici, lezioni sospese all’Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio e all’Istituto di istruzione superiore Nicoloso da Recco.

Chiuse anche le seguenti strutture private: asilo nido Il Giardino dei Girasoli, scuola dell’infanzia ex Sacro Cuore, asilo nido e scuola dell’Infanzia Ente Morale Associativo G.Speroni.

Inoltre, il comune ha interdetto tutte le attività presso la biblioteca comunale di via Ippolito d’Aste, nelle palestre pubbliche di via Marconi, via Vastato e via Marconi c/o Liceo e nella palestra di judo di Piazzale Olimpia

Chiusi anche i cimiteri comunali, i centri anziani di via del Parco e di Polanesi,, la Bocciofila di via Roma, il campo sportivo di San Rocco, il campo da rugby in via Doria, l’associazione combattenti c/o di via Milano, le palestre private e tutte le associazioni ed i circoli ricreativi.

Interdette anche le manifestazioni ludiche e sportive che si svolgono all’aperto o in aree private e che prevedano un considerevole afflusso di persone; è vietato l’accesso a spiagge, moli e scogliere; inoltre è fatto obbligo ai concessionari di mettere in sicurezza i natanti, i beni ed altro per impedire il verificarsi di danni a cose e persone soprattutto in presenza di fenomeni di gelicidio.

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo di vigenza dell’allerta meteo transitano sulla rete viaria di competenza dell’ente comunale di Recco, dovranno essere muniti di pneumatici invernali.

Durante l’allerta, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.