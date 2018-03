Allerta neve – Scuole chiuse a Genova anche domani venerdì 2 marzo

Genova – Scuole di ogni ordine e grado chiuse, anche domani, venerdì 2 marzo, nel capoluogo ligure. La decisione arriva dopo il prolungamento dello stato di allerta per neve anche per la giornata di domani.

Stato di allerta arancione sino alle 15 di domani, nella zona della provincia di Genova e previsioni meteo che preannunciano la possibilità di nuove ed ancor più abbondanti precipitazioni nevose.

Condizioni che hanno convinto il Comune di Genova a scegliere per la chiusura delle scuole.

