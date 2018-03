Cani al freddo in una baracca a Rezzoaglio, morto un cucciolo: denunciato cacciatore

Genova – Sono stati lasciati al freddo, in una baracca fatiscente ed in pessime condizioni gli otto cani sequestrati nella serata di martedì 27 febbraio dai Carabinieri Forestali in località lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio, in provincia di Genova.

Gli otto animali di razza setter, cinque adulti e tre cuccioli di circa dieci giorni di vita, di cui uno rinvenuto già morto, erano lasciati all’interno della baracca situata in val d’Aveto, a circa mille metri d’altezza, ed esposti alle rigide temperature che hanno contraddistinto gli ultimi giorni di febbraio e stanno caratterizzando anche questi primi giorni di marzo.

Viste proprio le temperature del periodo, gli animali erano impossibilitati a bere perché l’acqua a loro disposizione era completamente ghiacciata.

I militari, arrivati sul posto dopo alcune segnalazioni ricevute da vari cittadini, hanno trovato i cuccioli ancora in vita in evidente stato di ipotermia. Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti dell’asp 4 Chiavarese per i rilievi del caso mentre i cani, tramite la Croce Bianca di Rapallo, sono stati trasferiti al canile di Monte Gazzo a Genova per le prime cure e per l’affidamento temporaneo.

Sul cucciolo morto saranno eseguiti degli accertamenti per stabilire le cause del decesso.

Il proprietario degli animali, un cacciatore di 52 anni residente a Chiavari, è stato denunciato per uccisione e maltrattamento di animali.