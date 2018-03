Emergenza neve – Scuole chiuse a Recco

Recco (Genova) – Scuole chiuse anche domani, venerdì 2 marzo, a causa del perdurare dello stato di allerta per neve. Lo ha deciso il Sindaco che ha emesso una comunicazione nella quale chiede anche particolare attenzione anche per i mezzi a due ruote, auto con pneumatici da neve .

Domani, 2 marzo, resteranno chiuse e conseguentemente sospese tutte le attività nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sia pubbliche che private: Pubbliche:

 Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio  Istituto per l’Istruzione superiore “Nicoloso da Recco”

Private: · Asilo nido “Il Giardino dei Girasoli” · Scuola dell’Infanzia ex “Sacro Cuore” · Asilo nido e scuola dell’Infanzia “Ente Morale Associativo G. Speroni”

Sono altresì interdette tutte le attività presso le seguenti strutture:

 biblioteca comunale di via Ippolito D’Aste  palestra pubblica di via Marconi  palestra pubblica di via Vastato  palestra pubblica di via Marconi c/o Liceo  palestra judo Piazzale Olimpia  Cimiteri comunali  Centri anziani di via del Parco e di Polanesi  Bocciofila di via Roma  Campo sportivo di san Rocco  Campo da rugby in via Doria  Associazione combattenti c/o via Milano  palestre private  Associazioni e Circoli ricreativi

Saranno interdette le manifestazioni ludiche e sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone; è vietato l’accesso a spiagge, moli e scogliere; è fatto obbligo ai concessionari di mettere in sicurezza natanti, beni ed altro al fine di impedire il verificarsi di danni a cose e/o persone in specie in presenza di fenomeni di gelicidio.

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo di vigenza dell’allerta meteo transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.