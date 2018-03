Lavoro in Italia, a gennaio cresce disoccupazione. Una donna su due lavora: è record storico

Roma – Non si apre troppo positivamente il 2018 dal punto di vista dell’occupazione. Come diffuso dall’Istat questa mattina, la disoccupazione è infatti risalita all’11,1% registrando un +0,2% rispetto al mese di dicembre. A contrapporsi a questo dato in risalita vi sono comunque almeno tre note positive. La prima quella che riguarda la richiesta di occupazione, tornata ad aumentare del 2,3%, percentuale pari alle 64mila richieste in più. La seconda quella che concerne la disoccupazione giovanile (fra 15 e 24 anni, ndr), che rispetto all’aumento del dato generale finisce invece per diminuire al 31,5% toccando minimi che risalivano al dicembre 2011.

L’ultimo dato, altrettanto importante, è quello che riguarda l’occupazione femminile: pur restando lontano dal 67% che concerne l’occupazione maschile, una donna su due lavora e risulta occupata. La percentuale infatti è salita al 49,3%, record storico registrato dall’Istat.