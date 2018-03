Lotta allo spaccio, tre arresti tra Rivarolo, Bolzaneto ed il Centro Storico

Genova – Tre persone sono finite in manette nella giornata di ieri per spaccio di droga.

Ad arrestarli, in tre differenti quartieri di Genova, sono stati i Carabinieri, impegnati nella lotta al traffico di sostante stupefacenti.

Il primo arresto è stato compiuto nel centro storico cittadino dagli uomini dell’Arma della Maddalena che, in collaborazione con i colleghi della Cinofila di Albenga, hanno fermato un giovane che aveva appena ceduto un involucro ad uno sconosciuto, probabilmente contenente dello stupefacente.

Il recupero e l’ispezione dell’involucro, contenete marijuana, ha portato all’arresto del giovane, un 22enne, finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’acquirente, un 19enne, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Nella serata i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di San Martino, di transito in via Nostra Signora della Neve a Bolzaneto, ha fermato e perquisito un 29enne, trovandolo in possesso di un grammo di hashish nascosto all’interno del pacchetto delle sigarette. Questo ha portato ad una perquisizione domiciliare dove sono state trovate due tavolette da cento grammi della stessa sostante, più un involucro contenente altri 4 grammi di droga e 2.500 euro in contanti, denaro frutto probabilmente dell’attività illecita.

Il 29enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

Il terzo arresto è avvenuto nella notte nel quartiere di Rivarolo. Una pattuglia impegnata in via Rossini ha fermato e controllato un’auto a bordo della quale viaggiava un 36enne con pregiudizi di polizia.

I militari hanno eseguito una perquisizione che ha portato alla scoperta ci un panetto di hashish da 50 grammi. Nuovamente, fondamentale è stata la perquisizione domiciliare dove sono stati trovati altri panetti della stessa sostanza per un peso complessivo di 100 grammi.

Per il 36enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.