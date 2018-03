Rapallo, continua la rassegna di musica classica “Concerti Aperitivo”

Rapallo (Genova) – Nuovo appuntamento domenica 4 marzo al Teatro delle Clarisse di Rapallo con “Concerti Aperitivo”, la rassegna di otto concerti organizzata per il tredicesimo anno consecutivo da A.MU.S.A. con il patrocinio del Comune di Rapallo.

Protagonista di questo appuntamento sarà la pianista Letizia Michielon con un programma interamente dedicato alle Sonate di Beethoven. L’ingresso avrà il costo di 8 euro per il biglietto intero e di 5 euro per i soci A.MU.S.A., mentre per gli under 18 l’ingresso sarà gratuito. Al termine del concerto, come di consueto, verrà offerto nel foyer del Teatro un aperitivo al pubblico.

Di seguito il programma completo del concerto:

Sonata in sol maggiore op. 49 n. 2

Sonata in sol maggiore op. 31 n.1

Sonata in sol maggiore op. 31 n.2 (“La tempesta”)

Sonata in sol maggiore op. 31 n.3 (“La Caccia”)

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il numero 3284926871, l’indirizzo mail info@amusa.it o visitare il sito www.amusa.it.