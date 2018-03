Sori, al Teatro Comunale una serata dedicata all’antimafia

Sori (Genova) – Si terrà questa sera, giovedì 1 marzo presso il Teatro Comunale di Sori una bella iniziativa dedicata all’antimafia proposta dal gruppo scout Golfo Paradiso A.G.E.S.C.I.

“Si tratta di “Antimafia Quotidiana” – racconta l’assessore alla Legalità del Comune di Sori, Ilaria Bozzo – un evento organizzato per promuovere la formazione alla legalità, per riconoscere la legalità come supremo valore sociale e civile”.

Alla serata saranno presenti molti personaggi che racconteranno le loro storie di coraggio e di ribellione nei confronti della criminalità organizzata. Tra loro ci sarà Don Francesco Fiorino di Marsala, prete che da tempo si occupa del riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e di Nicola Clemenza, produttore di olio della Valle del Belice e promotore del Consorzio Tutela Valli Belicine che riunisce numerose aziende olearie con l’intento di svincolare i produttori di olio dal controllo della mafia. Clemenza, che ha subito nel tempo numerosi attentati e intimidazioni, è inoltre Presidente dell’Associazione antiracket “Libero Futuro Castelvetrano”.

A portare le loro testimonianze ci saranno anche Lorena Alcamo, Samia Ksibi e Silvia Conti, alcune delle socie della Cooperativa Sicilia Giusta e Saporita che promuove i prodotti tipici della Sicilia rifiutando lo sfruttamento dei lavoratori e il racket.

Infine interverrà Adriano Patti, magistrato Genovese impiegato presso la Corte di Cassazione e autore di diversi testi sulla legalità e da anni impegnato nella divulgazione sul tema soprattutto fra i più giovani.

Al termine della serata sarà possibile acquistare alcuni prodotti tipici Siciliani delle cooperative presenti, dall’olio al vino, passando per il marsala e molto altro ancora.

L’iniziativa sarà riproposta il mattino seguente, venerdì 2 marzo, presso la scuola media di Sori e il Liceo Nicoloso di Recco.