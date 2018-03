Teatro Rina e Gilberto Govi, in scena Ududu Za Thora

Genova – Andrà in scena venerdì 2 marzo alle ore 21, al Teatro Rina e Gilberto Govi di via Pastorino 23r, lo spettacolo “Ududu Za Thora” scritto e diretto da Antonio Sgorbissa e prodotto con la partecipazione del Teatro dell’Ortica.

Lo spettacolo narra la storia di un neurochirurgo, una ginecologa, un portantino e una donna sul punto di partorire che si ritrovano rinchiusi nella sala operatoria di un ospedale durante un black out. Tra antiche leggende e profonde riflessioni, saranno costretti a scoprire che tutto ciò in cui hanno sempre creduto è ben lontano dalla verità. “Ududu Za Thora” affronta con ironia temi importanti della filosofia della mente: cos’è e come nasce l’autocoscienza? Cosa differenzia l’uomo dalla macchina? Qual è lo scopo della scienza?

Il costo dei biglietti sarà di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto. La biglietteria del Teatro sarà aperta il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattere il numero 0107404707 o l’indirizzo mail biglietteria@teatrogovi.it.