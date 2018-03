A Marassi apre Green Diamond, nuovo punto vendita di prodotti a base di canapa

Genova – Il mercato della canapa legale ha un nuovo punto vendita a Genova, in Via Bertuccioni, nel quartiere di Marassi, proprio di fronte allo stadio Ferraris. Non si tratta del primo shop dedicato alla cannabis light del capoluogo ligure, ma sicuramente questo nuovo negozio, creato e arredato in stile californiano, sta attirando un notevole numero di curiosi di ogni età. La posizione, in un quartiere popolare e in mezzo a negozi di oggetti per la casa e materassi, ha sicuramente lasciato perplessi i più anziani della zona, che si sono però rassicurati dopo i primi giorni di attività.

All’interno dello shop, chiamato “Green Diamond“, si possono trovare semi certificati, infiorescenze, unguenti per i dolori alle articolazioni, tisane e infusi, alimenti di vario genere e rimedi per combattere stress e insonnia, tutto a base di canapa, e tutto assolutamente legale, poiché con un livello di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Su Facebook, i proprietari dello store informano che il negozio rimarrà aperto, oltre al consueto orario di negozio (dal lunedì al sabato ore 9-13 e 15.30-19), anche durante le domeniche calcistiche, da tre ore prima a un’ora dopo la partita. Chi teme però che si possa acquistare prodotti da “sballo”, può stare tranquilo: la vendita di infiorescenze e semi è consentita solamente per destinazione d’uso tecnica, ovvero profumazione di ambienti, cosmesi o collezione.

La clientela, al momento, è piuttosto variegata: molti sportivi, che amano i prodotti a base di canapa poiché ricchi di proteine, tanti curiosi, mamme con bimbi al seguito e coppie over 50, alla ricerca di prodotti alternativi per la salute e la cucina.