Al Duse teatro in Inglese, dal 7 al 9 marzo due spettacoli da Edimburgo

Genova – Grande opportunità per gli amanti della lingua Inglese: dal 7 al 9 marzo, al Teatro Duse, andranno in scena due spettacoli provenienti direttamente da Edimburgo recitati in lingua originale.

Si parte con “A Young Woman who Lived in a Shoe”, scritto e diretto da Laura Pasetti, attrice, regista e docente, diplomata alla Scuola di Teatro di Giorgio Strehler nel 1990. Lo spettacolo, che andrà in scena mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 marzo alle ore 10.30 e sarà riservato alle scuole, si ispira ad un’antica filastrocca Inglese che narra la storia di un’anziana con i suoi figli dentro scarpa. Analogamente, sul palco verrà raccontato il disagio vissuto da una giovane emigrante che, dopo essere fuggita dalla sua terra d’origine, deve affrontare un lungo viaggio pieno di insidie alla ricerca di un luogo dove poter vivere in sicurezza e tranquillità.

Il secondo spettacolo sarà invece “A Bench on the Road”, scritto e diretto sempre da Laura Pasetti, che andrà in scena giovedì 8 marzo alle 19.30 e venerdì alle 20.30. Si tratta di una raccolta di storie vere di alcune donne emigrate in Scozia tra la metà ‘800 e il secolo scorso. La vita delle donne verrà narrata attraverso l’utilizzo di quadri che sottolineano eventi fondamentali, come la Grande Guerra, il Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale. Uno spettacolo dal forte impatto visivo ma anche sonoro: sarà infatti accompagnato da musiche della tradizione Italiana e Scozzese.

Entrambi gli spettacoli sono prodotti da Charloteer Theatre e Piccolo Teatro di Milano-Teatro Europa.

Gli spettacoli sono fuori abbonamento. Il biglietto intero avrà il costo di 15 euro, il ridotto di 12 euro mentre il biglietto studenti di 10 euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sarà possibile contatta lo 0105342302 o l’indirizzo mail a.balestra@teatrostabilegenova.it.