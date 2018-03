Allerta neve in Liguria, servizio Atp regolare. Interruzioni legate alle condizioni stradali

Genova – Ancora una giornata di allerta sulla Liguria, che vede nel ghiaccio il pericolo principale di queste ore, pericolo che sta rallentando i collegamenti con alcune località dell’entroterra.

Atp ha da poco fatto sapere che sulle 159 linee il servizio è garantito su tutte le direttrici principali.

Vista la chiusura delle scuole, sono stati impiegati mezzi di trasporto meno capienti, di piccole e medie dimensioni, che permettono una migliore manovrabilità.

Difficoltà permangono per il ghiaccio e, come spiega il direttore operativo di Atp Esercizio Roberto Rolandelli “questa mattina a causa del ghiaccio sulla sede stradale, il funzionario della Città Metropolitana ha comunicato l’impercorribilità del tratto di strada compreso tra la località di Brizzolara e Santo Stefano. La linea 11 è stata quindi sospesa. Gravi difficoltà anche per raggiungere il passo del bocco e la località di Arenzo. Difficoltà anche sulla linea 50 Varese Sestri Levante. Nessun problema in località Cichero, Sopralacroce e Fontanabuona“.

Ecco, di seguito, il dettaglio delle emergenze per i vari gruppi:

GRUPPO A: Schivà – Sciarborasca – Prato Zanino Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse momentaneamente non

transitano per il centro di Sciarborasca.

GRUPPO EH: Bolzaneto – Santuario N.S. della Guardia Impraticabilità della

strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.

Nenno – Sorrivi – Montemaggio Impraticabilità della strada. Variazioni al

servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese. –

Serra (Via Caffaro) – Valleregia Impraticabilità della strada. Variazioni

al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

– Pietralavezzara Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di

trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

S.Martino di Paravanico Impraticabilità della strada. Variazioni al

servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

GRUPPO F: Fumeri – Paveto Impraticabilità della strada. Variazioni al

servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese

GRUPPO M: Traso Alto Impraticabilità della strada da Traso Alto a Traso

(in discesa) impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di

trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente limitate a Viganego. –

Pentema Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di trasporto

pubblico: le corse di venerdì 2 Marzo 2018 TorrigliaPentema a/r sono

soppresse.

TIGULLIO CENTRALE: Linea 11 Chiavari – S.Stefano d’Aveto Impraticabilità

della strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese. – Linea 121 Borgonovo – Passo del Bocco

Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di trasporto

pubblico: possibili ritardi o soppressioni delle corse. – Linea 34

Conscenti – Statale – Arzeno Impraticabilità della strada. Variazioni al

servizio di trasporto pubblico: possibili ritardi o soppressioni delle

corse.

TIGULLIO ORIENTALE: Linea 50 Sestri L. – Varese L. Impraticabilità della

strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: possibili ritardi. –

Linea 41 Sestri L. – Bracco – Ca’ Marcone Circolazione sospesa causa

incidente. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: corse

momentaneamente limitate a località Bracco.