Allerta neve sino alle 15 in Liguria – Scuole chiuse a Genova e problemi soprattutto per il ghiaccio

Genova – Resterà in vigore sino alle 15 di oggi, salvo nuovo prolungamento, lo stato di allerta per neve in Liguria. Particolarmente seria la situazione su strade ed autostrade dove è il ghiaccio, più che la neve, a creare problemi.

Il vento forte e il freddo intenso causa gelate particolarmente insidiose sulle strade ed anche sulla costa.

Disagi, nella notte, sull’Autostrada A12 Genova – Livorno per un incidente tra Sestri Levante e Deiva Marina e sulla strada del Bracco. Particolarmente difficile raggiungere la città di La Spezia.

Oggi scuole chiuse a Genova e in gran parte della Liguria e le previsioni meteo annunciano precipitazioni nevose e non.

Le previsioni danno tempo in peggioramento dalle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso, anche in forma di rovescio, di intensità fino a moderata nell’interno. Probabile trasformazione delle precipitazioni in pioggia nel corso dell’evento sulla costa di B, con possibilità di gelicidio.

Possibili gelate diffuse con episodi di gelicidio anche nelle vallate interne. Venti da Nord di burrasca forte su AB, burrasca su CDE con raffiche fino a 80-90 km/h. Mare fino a loc. agitato su AB, mareggiata su C la sera. Disagio per freddo fino a moderato su ABCDE

SABATO 3 MARZO: nuovo impulso perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso su DE ed interno di B. Rialzo termico, specie sulla costa. Vento forte da Nord su AB con raffiche fino a 70-80 km/h. Mare localmente agitato al mattino su C. Disagio fisiologico per freddo su BDE.

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento è la seguente:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.