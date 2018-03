Caos treni, servizi sostitutivi e assistenza: le contromisure di Trenitalia

Genova – L’ondata di maltempo con nevicate e gelate sta interessando la Liguria e nelle prossime ore dovrebbe andare incontro ad un miglioramento delle condizioni meteo con la fine dell’allerta arancione prevista per le 15.00 di oggi, salvo proroghe da parte di Arpal e Protezione Civile Regionale.

Le gelate che hanno colpito la regione hanno provocato non pochi disagi per gli spostamenti. Traffico in tilt sulle autostrade e difficoltà negli spostamenti in treno.

Proprio i disagi per i pendolari hanno fatti scattare le contromisure da parte di Trenitalia, impegnata a fronteggiare la sospensione della circolazione per il gelicidio.

Già dalla giornata di ieri diversi pullman sono stati mobilitati per l’attuazione di un servizio sostitutivo mentre sono stati potenziati i presidi di assistenza nelle stazioni coinvolte.

Inoltre, attraverso ripetute comunicazioni diramate anche attraverso una specifica casella di posta elettronica, Trenitalia ha informato in tempo reale i pendolari sull’evolversi della situazione sulla rete che circonda Genova e di tutti i provvedimenti adottati da RFI e, di conseguenza, da Trenitalia.

I bus sono presenti a coprire tutte le ratte ferroviarie dove la circolazione è interrotta: tra Genova e Voghera, tra Genova e Alessandria, tra il capoluogo ligure e Savona e ancora tra Genova e Aqui.

Messi sostitutivi sì, ma permane il disagio legato alle condizioni di strade e autostrade dove ancora la circolazione risulta difficoltosa propio a causa della presenza del ghiaccio sull’asfalto.