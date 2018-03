Condizioni meteo avverse, rimandato lo spettacolo “Nervi”

Genova – A causa delle condizioni meteo, lo spettacolo “Nervi” di Lunaria Teatro è stato posticipato da domani, sabato 3 Marzo, a sabato 24 Marzo. Saranno comunque confermate sia la formula itinerante su tre turni, in partenza alle ore 15, 16 e 17 dal Teatro Emiliani, sia la tappa al giardino di Villa Marina, eccezionalmente aperta per l’occasione. Si ricorda che i posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria.

Ricordiamo che la prima tappa, interna al Teatro Emiliani, è dedicata a Constance Wilde, interpretata da Fiona Dovo; dopo di che ci si imbatterà presso la sede della società Dilettanti Pesca Nervi, in Sholom Aleichem: si tratta del più importante scrittore yiddish, nato in Ucraina, nel 1859 e morto a New York nel 1916, qui interpretato da Vittorio Ristagno.

La terza tappa avrà luogo presso Villa Marina il cui giardino sarà eccezionalmente aperta al pubblico e le guide di Genova insieme ricorderanno lo storico convegno letterario che ebbe luogo nel 1949, al quale presero parte poeti e scrittori del calibro di Sibilla Aleramo, Carlo Emilio Gadda, Carlo Levi, Emanuele Luzzati, Cesare Moravia, Giuseppe

Ungaretti, Salvatore Quasimodo ed Elio Vittorini.

Infine, al Castello di Nervi gestito dall’associazione Combattenti e Reduci Isonzo Nervi, sarà la volta di Marina Cvetaeva, poetessa russa della prima metà del XX secolo ed esponente di spicco del movimento simbolista, che rivivrà nell’interpretazione di Arianna Comes. Marina dedicò a Nervi alcune sue poesie, che per l’occasione saranno lette dagli alunni del liceo linguistico internazionale Grazia Deledda. I ragazzi sono Matilde Ansaldi, Andrea Drago, Giorgia Faccin, Giulia Franzi, Giulia Memore, Matilde Polesello, Martina Ponassi, Alberto Repetti, preparati dalle insegnanti Stefania Cochetti e Clara Noli.

Si ringraziano per la collaborazione il ristorante Halloween e la signora Marcella Rossi Patrone per la consulenza storica.

Il biglietto ha costo di 12 euro se intero e di 10 euro per under 26, over 65 o possessori di Green Card e residenti Municipio IX Levante.

Per info e prenotazioni consultare i numeri 010-2477045 e 373-7894978. Alternativamente il sito www.lunariateatro.it o la mail info@lunariateatro.it.