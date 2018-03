Emergenza ghiaccio in Liguria – Treni nel caos per il ghiaccio

Genova – Treni nel caos a causa del ghiaccio questa mattina, in Liguria, con linee bloccate quasi totalmente per la formazione di ghiaccio sulla rete di alimentazione elettrica.

Interrotta la linea Genova – Savona, Genova – Torino, Genova – Milano e Parma – La Spezia con centinaia di passeggeri fermi nelle stazioni in attesa di pullman sostitutivi che circolano con grande difficoltà.

Dopo il blocco dei treni in viaggio di alcuni mesi fa le Ferrovie hanno deciso di bloccare del tutto le partenze per evitare che i convogli si fermino lungo il percorso con disagi anche maggiori.

Numerosi i tentativi di sbloccare la situazione con convogli tecnici dotati di pantografi che rimuovono meccanicamente il ghiaccio ma il fenomeno del “gelicidio” rende inutile l’operazione perchè il ghiaccio si riforma quasi istantaneamente.

“A causa del gelicidio, nonostante le continue attività dei tecnici, sui cavi elettrici continuano a riformarsi manicotti di ghiaccio, che impediscono la captazione dell’ energia” spiega in una nota Rfi. Decine i treni soppressi e migliaia i pendolari e i viaggiatori sorpresi dal blocco improvviso. Rfi comunica che “sono oltre 200 i tecnici al lavoro per liberare dal ghiaccio le linee di alimentazione elettrica del nodo ferroviario di Genova”.

Al momento la circolazione è ancora sospesa sulle linee Genova-Savona, Genova-Torino, Genova-Milano, Parma-La Spezia e Cuneo-Limone.

Il gelicidio non ha colpito i cavi della linea Genova-La Spezia dove però i treni non hanno circolato o lo hanno fatto solo con grandi ritardi per le ripercussioni del blocco sul resto della Liguria.