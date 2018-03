Fantasmi a Genova, ecco il tour con Genova Cultura

Genova – L’associazione Genova Cultura ha organizzato per domani, sabato 3 marzo alle ore 15, il tour “I fantasmi del centro storico”, itinerario del centro storico Genovese alla scoperta di storie affascinanti ed insolite ed eventi surreali vissuti sulla propria pelle da normali cittadini Genovesi.

Verranno analizzate le leggende, i racconti tradizionali, le favole ma anche le leggende metropolitane legate al capoluogo Ligure, dando la possibilità ai partecipanti di osservare la faccia nascosta della Genova millenaria e dei suoi abitanti.

Verranno narrate alcuni dei miti più interessanti e famosi legati a Genova: la storia del fantasma del malvagio Branca Doria in piazza San Matteo e quello di Caterina, strega arsa viva in piazza Banchi, ma anche la leggenda di Leila Carbone, figlia di un noto liutaio che dopo essere stata accusata di stregoneria morì di stenti ancora prima di essere condannata e che, secondo la tradizione, da quel giorno si aggira per i meandri del Carlo Felice.

La prenotazione al tour sarà obbligatoria all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o al numero 3921152682.