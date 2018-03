Genova nel cinema, i Caruggi come set nell’itinerario organizzato da Explora Tour

Genova – È in programma per sabato 3 marzo alle ore 17 il tour “Genova nel cinema – Special Edition” organizzato da Explora. Durante il tour verranno analizzati i luoghi che sono stati protagonisti negli anni di molti film d’autore e di storie avvincenti. Sono stati infatti i registi che hanno scelto la Superba e i suoi Caruggi come set per girare film di successo. Il tour sarà quindi un modo diverso per scoprire la città sotto un punto di vista inedito: quello che si articola dalle banchine agli angoli segreti, dai grand hotel alle mura cittadine, dall’amore alla rabbia.

Terminato il tour, saranno i partecipanti a diventare i protagonisti con “Attori sotto la lanterna”: dopo aver visto le scene più rappresentative dei film, saranno proprio gli esploratori urbani a mettersi in gioco immergendosi nell’atmosfera magica del cinema Genovese, il tutto guidato da Sophie Lamour.

Infine, non potrà mancare l’AperitiVino a cura di MaddAlive con le tapas Genovesi e un ottimo bicchiere di vino.

La prenotazione sarà obbligatoria. Il tour avrà il costo di 15 euro, mentre il percorso e l’attività “Attori sotto la Lanterna” avranno il costo di 20 euro. Il costo di AperitiVino sarà invece a parte.

L’appuntamento è come di consueto fissato presso la sede di Genova Experience di via San Lorenzo 61r. I biglietti possono essere acquistati all’indirizzo http://www.exploratour.it/ita/prenota/68/do_gen.html.

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare lo 0100995561/3476073428, l’indirizzo mail info@exploratour.it o visitare il sito www.exploratour.it.