Imperia – 19enne accoltellata dal fidanzato, operata nella notte

Imperia – Arriva da Imperia la notizia di un nuovo tentato femminicidio.

E’ accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22.00, quando una lite tra due giovani fidanzati è finita a coltellate.

I due si trovavano all’interno della loro abitazione in via Doria quando, forse complici i fumi dell’alcol, hanno avuto uno scontro verbale che è degenerato in pochi minuti. Al culmine del diverbio, infatti, il fidanzato ha afferrato il coltello ed ha colpito la compagna 19enne al braccio, lesionandole un’arteria.

Soccorsa da un equipaggio del 118, la giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia in codice rosso.

Qui, visitata dai medici, è stata operata nella notte.

Anche il giovane è stato medicato per alcune ferite alle mani che si è procurato durante la colluttazione con la fidanzata che ha tentato di difendersi dalla sua violenza.

Nell’abitazione di via Doria sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione.