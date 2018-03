“L’arte del divorzio”: Russell Crowe mette all’asta l’armatura de “Il Gladiatore”

Sydney – L’ultima trovata per pagare le spese del divorzio arriva da Russell Crowe, il celebre attore e regista che ha deciso di mettere all’asta i costumi di scena di una delle sue interpretazioni più celebri, ovvero l’armatura indossata sul set de “Il gladiatore“.

L’asta avrà luogo a Sydney il prossimo 7 aprile, data che coincide con il giorno delle nozze di Crowe e della ex Danielle Spencer e con il compleanno di lui, e sarà curata da Sotheby’s Australia; il titolo scelto dal regista per la vendita sembra quello di un nuovo film, “L’arte del divorzio” (The Art of Divorce), ma non ci saranno macchine da presa: il titolo serve solamente per pubblicizzare ed enfatizzare la vendita a livello mediatico.

Oltre all’armatura de “Il gladiatore“, verrano battuti all’asta numerosi altri oggetti: quadri d’autore, gioielli, orologi, strumenti musicali e cimeli provenienti dai set cinematografici e ricordi sportivi legati alla vita dell’attore. Anche l’anello con diamante giallo da 100mila dollari che venne regalato a Danielle dal marito fa parte dei beni in vendita. Tra i pezzi chiave, che faranno gola ai cinefili di tutto il mondo, ci sarà anche la vestaglia da pugile indossata in “Cinderella Man“, la tunica indossata sul set di “Robin Hood” e il violino suonato in “Master & Commander” dal capitano Jack Aubrey.

Sul comunicato diffuso da Sotheby’s Australia, l’attore ha spiegato come è nata l’iniziativa e come è arrivato a decidere di mettere in vendita questi oggetti: “Il divorzio ha un modo per farvi realmente esaminare le cose che sono essenziali nella vita e quelle che non lo sono. Durante il processo mi sono guardato intorno e ho capito che avevo tanti oggetti. Cose legate alla carriera, oggetti che ho collezionato, e cose in generale. Scatoloni e scatoloni di oggetti. Così, nello spirito di andare avanti e iniziare una nuova fase, ecco una porzione di quella collezione“.