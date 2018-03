Su Facebook nasce il Gruppo Recco Ciak: raccolta di fotografie della città

Recco (Genova) – La Pro Loco Recco, con il Patrocinio della Città di Recco, ha creato il Gruppo Facebook Recco Ciak: raccolta di immagini fotografiche che hanno l’obiettivo di valorizzare la cittadina in provincia di Genova.

Le immagini della raccolta potranno includere paesaggi, scorci, particolari, tradizioni, bellezze naturali, opere d’arte ed eventi svolti nella città. Sono ammesse anche fotografie riguardanti il Golfo Paradiso. Le foto dovranno essere state scattate preferibilmente da membri del gruppo e in caso contrario dovranno indicare l’origine.

Tra le altre regole si ricorda che le immagini dovranno essere caricate direttamente sul gruppo che per ogni membro potranno essere caricate al massimo tre foto al giorno. Non saranno gradite pubblicità, locandine e link non pertinenti, come anche commenti di polemica di natura politica e sociale, che per questo saranno rimossi dagli amministratori del gruppo. Chi non osserverà queste semplici regole potrà veder revocata la propria iscrizione al gruppo senza preavviso da parte degli amministratori.