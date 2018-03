Treviso, anziani uccisi a colpi di spranga e pugnale in giardino

Treviso – Si indaga sull’uccisione di una coppia di anziani ritrovata priva di vita nel giardino retrostante la loro casa, in una zona di campagna a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso.

Le vittime, Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, di 72 e 69 anni, sono stati aggrediti e uccisi a colpi di spranga e coltello.

A scoprire i corpi senza vita dei due anziani è stata la figlia 45enne, rientrata nella casa che condivideva con i genitori dopo il suo turno di lavoro.

Rientrando nell’appartamento ha notato le stanze in disordine, come se qualcuno vi avesse cercato all’interno denaro e preziosi. Non trovando i genitori è uscita in giardino ed ha scoperto i corpi senza vita dei due coniugi, riversi in due punti distanti del giardino.

La 45enne ha allertato immediatamente il 118. In pochi minuti i sanitari sono arrivati sul posto ed hanno constatato la morte violenta di entrambi avvisando immediatamente i Carabinieri .

I militari, giunti sul posto, hanno avviato le indagini raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’aggressione e cercando le armi utilizzate per uccidere i due anziani.

L’autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla morte dei due.