Allerta neve sino alle 15 nell’entroterra, pioggia sulla costa

Genova – Resterà in vigore sino alle 15 di oggi, nell’entroterra savonese e genovese, lo stato di allerta per neve per il passaggio della perturbazione spinta da venti del Nord che mantengono le temperature su livelli molto bassi. Neve nell’entroterra e pioggia, invece, sulla costa.

A Genova si segnalano piogge diffuse già dalla notte e, secondo le previsioni meteo, non andrà meglio nel resto della giornata.

Sabato 3 marzo Dal mattino, previste precipitazioni diffuse a carattere nevoso di intensità moderata su DE e debole su interno di B. Piogge diffuse su AC e costa di B con quantitativi significativi su BC. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio. Dalla mattinata ingresso di venti forti da Nord, di burrasca sui crinali e sulle coste di B. Disagio per freddo su BDE. Mareggiata in scaduta dalle prime ore del mattino su C, molto mosso altrove.

Domenica 4 marzo , dal pomeriggio nuovo peggioramento a partire da Ponente con piogge diffuse e rinforzo della ventilazione.