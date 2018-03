Annalisa alla Mondadori presenta “Bye Bye” – VIDEO

Genova – C’è anche chi si è messo in coda dalle 14.30 ed ha atteso paziente quasi quattro ore per assicurarsi di essere il primo all’arrivo di Annalisa, alla Mondadori di via XX settembre a Genova per l’instore di “Bye Bye”.

La cantante è arrivata nel capoluogo ligure ed è stata accolta da centinaia di fan che l’hanno attesa per un autografo e la foto di rito cantando i successi dell’ultimo album uscito lo scorso 16 febbraio, da “Direzione la vita”, primo singolo estratto, a “Il mondo prima di te”, canzone che l’ha portata sul podio della scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Un brano che ha convinto il pubblico e che ha ottenuto un buon successo anche tra i critici. E proprio sul pezzo sanremese, Annalisa ci racconta: “Questa canzone non l’ho scritta con l’intenzione di presentarla a Sanremo. E’ venuta fuori in maniera naturale e istintiva poi dopo, quando l’ho riascoltata ed abbiamo deciso quali fossero le canzoni da mettere nel disco, il brano è venuto fuori in maniera prorompente anche per come si muove, per l’andamento melodico, per l’emotività. Insieme alla mia squadra abbiamo deciso che era la canzone giusta da provare a presentare a Sanremo e quindi per promuovere tutto il disco perché è anche molto rappresentativa di tutto il progetto“.

Il progetto di Bye Bye mette al centro il cambiamento, lo stesso cambiamento che la cantante di Carcare ha sperimentato nella realizzazione dell’album e compreso solamente alla fine quando, guardando l’opera da fuori, si è vista riflessa in maniera più energica, consapevole ed autentica ma, al tempo stesso, simile a quando era bambina e vedeva la musica come scoperta impulsiva.

Questo pomeriggio, alle 15.00, Annalisa sarà a Savona per l’ultima tappa dell’Instore prima di riabbracciare i fan per due live speciali a Roma e a Milano.

Il prossimo 10 maggio, infatti, la cantante sarà all’Atlantico Live della capitale mentre il 14 all’Alcatraz di Milano per presentare due anteprime live del suo “Bye Bye live”. I biglietti si possono acquistare su circuiti Ticketone e nei punti vendita abituali.