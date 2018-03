Bordighera – Aggredisce i vigili del fuoco che lo salvano da un incendio

Bordighera – Serata movimentata per i vigili del fuoco che sono intervenuti ieri sera per spegnere un principio d’incendio in un’abitazione tra l’Aurelia e via Grado..

Un uomo è stato salvato dalle fiamme divampate sul terrazzo di casa, al terzo piano di una palazzina, ma poi la scena è diventata paradossale perchè il salvato ha iniziato ad inveire contro chi lo aveva appena salvato.

L’uomo prima ha dichiarato di non essersi accorto delle fiamme e poi ha urlato che era stata la compagna ad appiccare l’incendio con lo scopo di ucciderlo.

Infine si è scagliato contro i pompieri che cercavano di calmarlo ed è fuggito in strada prendendo a pugni e calci la macchina della donna.

A questo punto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato e condotto in ospedale per esami medici.

