Delitto e Castigo, l’opera del regista Bogomolov al Teatro della Corte di Genova

Genova – Grande appuntamento martedì 6 marzo al Teatro della Corte di Genova, dove alle ore 20.30 debutterà “Delitto e Castigo” di Fedor Dostoevskij, diretto dal regista Russo Konstantin Bogomolov, una delle voci più lucide ed originali nel panorama teatrale Russo. Bogomolv ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed è stato autore di numerosi spettacoli presentati nei più importanti festival e teatri Europei. Inoltre, non è nuovo ad adattamenti teatrali di Dostoevskij: tra i suoi precedenti lavori figurano infatti “I Fratelli Karamazov” e “L’idiota”. Nella sua versione di “Delitto e Castigo”il pubblico avrà l’occasione di di conoscere non più la storia di un giovane intellettuale della Russia ottocentesca, ma bensì quella di un immigrato Africano, privo di qualsiasi ideologia e fortemente disilluso, che si macchia dell’omicidio non di un’anziana usuraia ma di una donna bianca e di sua figlia.

«Portare in scena “Delitto e Castigo” – afferma il regista – significa cercare il modo di rapportarsi ad un materiale fortemente arcaico e scoprire come padroneggiare l’inattualità del tema trattato. Il dubbio se sia giusto o meno uccidere non è più un argomento così attuale; ciò probabilmente dipende dal modo in cui la nostra società si sta evolvendo. E’ importante quindi dare nuova linfa a queste domande. Al tempo stesso però ho voluto rispettare la grande ironia che caratterizza Dostoevskij».

“Delitto e Castigo” sarà in scena al Teatro della Corte fino a domenica 11 marzo. Nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato la recita inizierà alle ore 20.30, mentre nelle giornate di giovedì e domenica avrà inizio rispettivamente alle ore 19.30 e alle ore 16.

Lo spettacolo è prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione ed è interpretato da un cast interamente Italiano, composto da Anna Amadori, Marco Cacciola, Diana Höbel, Margherita Laterza, Leonardo Lidi, Paolo Musio, Renata Palminiello ed Enzo Vetrano. La scena e i costumi sono curati da Larisa Lomakina, mentre le luci sono di Tommaso Checcucci. La versione Italiana dello spettacolo è curata da Emanuela Guercetti.

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare i siti www.teatrostabilegenova.it e www.archivolto.it.