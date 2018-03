Elezioni 2018, il dato parziale sull’affluenza: superato il dato del 2013. E mancano 5000 comuni

Roma – Il dato, ancora in aggiornamento per le lunghe code ai seggi e per la mancanza dei dati della Valle D’Aosta, ha votato oltre il 75% degli aventi diritto in questo voto nazionale del 4 marzo 2018. Lo ha comunicato – e ancora continua ad aggiornare il dato – il Ministero dell’Interno attraverso il suo programma Eligendo: si tratta di una percentuale che adesso si può dire aver superato quella della tornata elettorale del 2013 (75,19%), quando però gli italiani chiamati al voto erano 50 milioni e 449mila. In quell’occasione votarono poco meno di 38 milioni. Oggi il dato, che di minuto in minuto si avvicina al 76 e oltre, inquadra una quantità di elettori che si aggirava questa volta intorno ai 46 milioni. Oltretutto mancano oltre 4500 comuni da analizzare dal punto di vista dell’affluenza.

In Liguria il dato provvisorio del 73% è ancora lontano di circa un punto percentuale dal 74,9% delle elezioni del 2013: ma lo sviluppo e la tendenza sembrerebbe poterlo raggiungere e dunque superare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO