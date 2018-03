Elezioni 2018, in Liguria al voto quasi il 75% degli elettori. Dati ancora parziali

Genova – La regione Liguria ha quasi coperto la totalità dei propri seggi dal punto di vista dell’affluenza ai seggi: come da tendenza nazionale, l’elettorato ligure è in incremento – o comunque stabile – rispetto al dato del febbraio 2013, quando votò il 75,12% degli aventi diritto. Con poco meno di trenta seggi da coprire a livello statistico, questa percentuale è già stata superata e raggiunge il 75,15 per cento. Ma attenzione alle oscillazioni: serve anche tempo per avere un dato definitivo, che anche su scala nazionale ha vissuto un’impennata per poi scendere e attestarsi poco sotto un momentaneo 73,8%. A breve si attendono dati più realistici.

