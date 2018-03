Elezioni 2018 in Liguria – Seggi aperti sino alle 23 e si vota solo domenica

Genova – Seggi elettorali aperti sino alle 23 anche in Liguria per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Per la prima volta si potrà votare solo nella giornata di domenica.

In Liguria attesi al voto 1 milione 229 mila persone la Camera e 1 milione 149 mila per il Senato. I maggiorenni che andranno a votare (solo per la Camera) per la prima volta sono poco meno di 13mila.

A Genova si voterà anche per i rinnovo del consiglio del Municipio Centro Ovest che è stato commissariato dopo le elezioni amministrative del giugno 2017.

Per votare occorre presentarsi ai seggi con un documento di identità valido e con la scheda elettorale. Chi avesse terminato gli “spazi” per i timbri elettorali o avesse smarrito la scheda può recarsi negli Uffici Comunali che resteranno aperti per l’intera giornata.

Per la prima volta l’elettore non metterà la scheda elettorale direttamente nell’urna ma la consegnerà al presidente del seggio che avrà l’obbligo di verificare che la fascetta adesiva numerata che chiude la scheda corrisponda alla numerazione riportata sulla scheda stessa.

Il presidente deve togliere l’etichetta adesiva e inserire la scheda nell’urna davanti al votante.