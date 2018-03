Fiorentina, morto il capitano Astori. Rinviata l’Intera giornata di campionato

Udine – Una giornata di lutto e dolore per il calcio italiano: è morto Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina. Il calciatore, 31 anni e una figlia di due, non si è presentato questa mattina alla colazione destando le preoccupazioni del resto della squadra. Sfondata la porta, lo scenario è stato tragico. La notizia ha iniziato a diffondersi poco prima dell’inizio dell’incontro fra Genoa e Cagliari, poi rinviato assieme a tutti quelli della 27esima giornata. Nelle prossime ore l’autopsia per accertare le cause del decesso, che sembrerebbe da quanto comunicato dalla Procura di Udine per cause naturali.

