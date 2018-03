Sanremo – Cade dalle scale e muore sola in casa

Sanremo – Un’anziana di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Bussana di Sanremo, probabilmente per una caduta dalle scale. La donna viveva sola in una casa su più piani e sono stati i familiaria fare la macabra scoperta quando sono accorsi non riuscendo a mettersi in contatto con lei.

L’anziana era riversa a terra ai piedi della scalinata che porta ai piani superiori, probabilmente vittima di una caduta.

Sul posto sono arrivati anche i mezzi delle forze dell’ordine e il medico legale che non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo.

Probabilmente un malore all’origine della tragedia.

