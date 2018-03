Calderina difettosa, due bambini intossicati nel Savonese

Cairo Montenotte (Savona) – Un uomo e due bambini intossicati dal monossido di carbonio in un’abitazione di via Pighini. E’ successo ieri sera e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia.

I pompieri sono accorsi nell’abitazione e dopo aver aperto di forza la porta hanno soccorso e trasportato all’esterno due bambini e il padre che avevano perso i sensi molto probabilmente per il cattivo funzionamento della calderina.

I tre sono stati affidati alle cure mediche del 118 e trasferiti con la massima urgenza in ospedale. Uno dei bambini, apparso in condizioni più gravi, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova mentre l’altro bimbo e il padre sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Per tutti un’intossicazione da monossido di carbonio che, quasi certamente, è fuoriuscito dall’impianto di riscaldamento per un guasto o per un’errata istallazione in un ambiente chiuso.

