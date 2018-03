Dialogo nel Buio: un happy hour per la giornata dedicata alle donne

Genova – Giovedì 8 marzo ritorna l’appuntamento con l’happy hour al buio, un’occasione per festeggiare in modo diverso la giornata dedicata alle donne.

Un’esperienza che stuzzica gusto, tatto, olfatto e udito per vivere più a fondo la magia del buio: giocare a riconoscere le cose, a distinguere oggetti comuni senza la vista, a godere di sapori e profumi senza lasciarsi influenzare dagli stimoli visivi. Parlare col vicino senza i condizionamenti dell’immagine, dell’apparenza. E come sempre ad accompagnare gli avventori, guide e camerieri non vedenti.

L’appuntamento è per giovedì alle ore 19.30. Il costo è di 20 euro e include il biglietto d’ingresso a Dialogo nel Buio da prenotarsi in data successiva allo svolgimento dell’aperitivo.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 di mercoledì 7 marzo tramite il di telefono 010 0984510 o via mail scrivendo a info@dialogonelbuio.genova.it.

Dialogo nel Buio è diventato permanente a Genova grazie all’impegno del’’Istituto Chiossone, al sostegno del Gruppo ERG, che ha creduto in questo progetto fin dall’origine, alla collaborazione di Costa Edutainment S.p.A e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che ne curano la gestione.

Esso ha il patrocinio delle maggiori istituzioni locali come Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova ed è sostenuto da importanti aziende cooperative sul territorio.

A marzo Dialogo nel Buio è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Sono presenti delle tariffe speciali: ogni venerdì i residenti di Genova e provincia possono visitare la struttura alla tariffa di 5 euro, valida solo per gli adulti.

Inoltre:

-Dialogo nel buio adulti: 7 euro;

-Dialogo nel buio ridotti: (bambini 5-12 anni; militari e invalidi; over 65) 4 euro;

-Dialogo nel buio gruppi: (minimo 20 persone) 5 euro;

-Dialogo + Galata Museo del Mare adulti: 15 euro;

-Dialogo + Galata Museo del Mare ridotti: 10 euro;

-Dialogo + Galata Museo del Mare + sommergibile Nazario Sauro adulti: 20 euro;

-Dialogo + Galata Museo del Mare + sommergibile Nazario Sauro ridotti: 15 euro;

-Dialogo nel buio + sommergibile Nazario Sauro adulti: 10 euro;

-Dialogo nel buio + sommergibile Nazario Sauro ridotti: 7 euro.

Tutti coloro che si presentano alle biglietterie delle strutture AcquarioVillage, per il biglietto Dialogo nel Buio, hanno diritto a uno sconto di 2 euro sull’acquisto di qualsiasi tipologia di biglietto.