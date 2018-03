Musica – Ecco Polite, il nuovo singolo di Joan Thiele

Genova – Dallo scorso 2 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Polite”, il nuovo singolo di Joan Thiele. Il brano è stato scritto e composto in inglese da Joan con Kadija Kamara e prodotto dagli Etna.

Proprio a proposito di questa canzone, Joan Thiele ha dichiarato: “Amo questa canzone perché l’ho scritta con un’amica, una notte a Londra, tutta al femminile. Mi ricorda quanto gli incontri casuali siano significativi e fulminanti e quanto sia importante coltivare sempre le emozioni che solo i sogni e l’immaginazione sanno darti”.

Ad accompagnare il brano ci sarà un video con la regia di Federico Brugia per Filmmaster Production e sarà girato per la prima volta in live streaming all’Apollo di Milano.

Senza montaggio e senza alcun artificio, come fossero le riprese realizzate con un telefonino, le immagini saranno girate in presa diretta e contemporaneamente si potranno vedere sul profilo Instagram di Joan in collaborazione con Rolling Stone e Vevo.

Il video sarà successivamente disponibile online sul canale ufficiale dell’artista: “JoanThieleVEVO”.

Joan sarà in concerto per tre date in Texas dove si esibirà all’interno del SXSW Festival prima di tornare in Italia per il suo tour. Ecco le date:

-14 marzo ad Austin – Texas (USA) – SXSW Festival – Next Stage, Austin Trade Center,

-14 marzo ad Austin – Texas (USA) – SXSW Festival – The Velveeta Room on Wednesday, Presented By BPM Concerti,

-15 arzo ad Austin – Texas (USA) – SXSW Festival – Maggie Mae’s Gibson Room on Thursday, Presented By Sounds from Italy,

-23 marzo a Pesaro – Chiesa dell’Annunziata

-24 marzo a Genova – Bangarang @ Crazy Bull

– 7 aprileMARGHERA (VE) – Argo 16

-13 aprile a Segrate (Milano) – Wow @ Magnolia

-27 aprile a Roma – Monk

-30 aprile a Bari – Arena della Pace @ Premio Maggio

La cantante, metà italiana e metà svizzero-colombiana, è cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Proprio questa vita “nomade”, ha permesso alla 26enne di formare un gusto musicale internazionale. Terminato il liceo, Joan si è trasferita in Inghilterra per fare musica. Qui, grazie anche ad una grande personalità artistica, si muove nel panorama fino ad arrivare al primo ep, nel 2016, intitolato semplicemente “Joan Thiele” e anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”: sei brani inediti scritti da Joan (“Save me”, “Cup of coffee”, “Heartbeat”, “Rainbow”, “Taxi Driver”, “You & I”) e una cover di Lauryn Hills “Lost Ones” in una nuova interpretazione dove si riassume il suo gusto eclettico in fatto di musica.